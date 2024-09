Vuelta a España 2024 tutte le salite della terza settimana | tre tappe micidiali in chiave classifica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024) Siamo giunti alla resa dei conti. Oggi l’ultimo giorno di riposo, da domani si partirà con la durissimaallache porterà i corridori a concludere il terzo grande giro stagionale in quel di Madrid. Tantissime leda affrontare che ovviamente sconvolgeranno lagenerale, andiamo a scoprirle. Si comincia subito domani con il durissimo arrivo in salita a Lagos de Covadonga: ascesa interminabile di 12,2 chilometri al 7% di pendenza media, ma con tratti che vanno nettamente oltre il 10%. E da sottolineare che poco prima ci saranno Mirador del Fito (7 km all’8%) e Collada Llomena (7.5 km al 9.3%). Fa paura anche l’Alto de Moncalvillo che rappresenta l’arrivodiciannovesima e terzultima frazione: 8.6 km all’8.9% e rampe durissime al 15%, in una giornata che però non sarà troppo dura sotto l’aspetto altimetrico.