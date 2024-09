Tifosi e vip la stessa gioia Jacobs | Aspetto Lewis

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Nell’ultima manciata di giri il motore in pieno della Ferrari è coperto dai decibel dei. Un boato. E l’esplosione dell’euforia alla bandiera a scacchi. I ’veterani’ della passione per il Cavallino ci speravano ma ci credevano poco. Le nuove leve, invece, erano più ottimiste. Ora tutti incoronano Charles Leclerc “Re d’Italia”. Invadono la pista. Corrono sull’asfalto che ’brucia’ a 52 gradi: "Bellissimo, non poteva finire meglio, prima volta a Monza e vedo la Ferrari vincere, mi sa che ci tornerò spesso", la scaramanzia di Sara, 21 anni, al seguito di una squadra di fan arrivati dalla Toscana. Il caldo sofferto fino a qualche minuto prima sembra scomparso d’un colpo quando Alex Del Piero sventola la bandiera a scacchi sopra il casco di Leclerc. E Federico, 52 anni,ssimo della Ferrari ma anche della Juventus addirittura si commuove: "Mi sembra di vivere un sogno".