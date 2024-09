Huda Beauty | arriva la dichiarazione di Huda Kattan sulla nuova linea di fondotinta Easy Blur dopo l’errore

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 2 settembre 2024), fondatrice di, ha recentemente fatto chiarezza su un problema emerso con una delle tonalità della suadi. Lainfluencer ha utilizzato TikTok per spiegare l’accaduto e rassicurare i clienti che il problema sarà risolto prima del lancio ufficiale, previsto per i primi di settembre.: la trasparenza didiLa questione è nata quando un’influencer, che aveva avuto l’opportunità di provare in anteprima i prodotti, ha riscontrato un errore nella scala cromatica. La tonalità di uno deirisultava troppo intensa, mentre la successiva appariva eccessivamente rossa, lasciando una lacuna nella gamma destinata ai toni più scuri della pelle.