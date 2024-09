Fiorentina-Monza 2-2 Gosens allo scadere salva i viola

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Firenze, 1 settembre 2024 – Laha sventato, proprio in extremis, la prima sconfitta stagionale e ha cancellato alla gioia dei primi tre punti in questa Serie A. Al Franchi, in questo match valido per la terza giornata di campionato, succede di tutto: prima i brianzoli trovano il doppio vantaggio con Djuric e Maldini, poi i padroni di casa recuperano grazie a due reti segnate nellodi ognuna delle due frazioni di gioco. Kean al 44' eal 95', infatti, regalano a Palladino il terzo pari consecutivo, ma evitano perlomeno quello che sarebbe stato un k.o molto pesante per il morale. Tanti rimpianti per Nesta e i suoi, che hanno accarezzato fino alle ultime battute l'idea di espugnare il Franchi. Le formazioni titolari Raffaele Palladino schiera la suacon il 3-4-2-1.