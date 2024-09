Classifica Album 23-29 agosto | nona settimana consecutiva in vetta per Vera Baddie di Anna

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 1 settembre 2024) LaFimi / Gfk delladal 23 al 29vede per lavoltaincon l’di debutto. Nei Letti Degli Altri di Mahmood scende dalla #9 alla #10. Sull’pubblicato nel febbraio 2024, l’artista aveva dichiarato: “Ho iniziato a scriverlo tempo fa, ho pensato al letto perché è il nostro porto sicuro, il luogo in cui torniamo la sera, il luogo in cui guardiamo il soffitto o amiamo, o piangiamo. È dove le emozioni prendono forma. Ho viaggiato tanto, stando nei letti di tanti hotel, ho dovuto cambiare tre case nel giro di pochi mesi, sono tornato a casa di mia madre dopo che la mia prima casa presa in affitto è andata a fuoco. Ho esorcizzato tanti demoni sul letto e sento di essere maturato molto” Fonte Cosmpolitan.