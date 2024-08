Paolini agli ottavi dell’Us Open | Finalmente ho giocato contro una tennista alla mia altezza

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 31 agosto 2024) In poco più di un’ora di match Jasminebatte la kazaka Putintseva in due set 6-3, 6-4 e si qualifica per glidi finale2024. Latoscana agguanta la 18esima vittoria stagionale e diventa la prima italiana nell’eraa raggiungere glidi finale di tutti gli slam nello stesso anno. Al prossimo turno affronterà la ceca Muchova, lunedì 2 settembre.: «hounamia”» Le sue dichiarazioni a fine gara: «È bello giocare ogni tantoavversarie alte quanto me. All’inizio ho sofferto un po’, non riuscivo a rispondere bene. Mia madre è diventata famosa a Wimbledon, ormai è un meme. Voglio ringraziare lei, ma anche mio padre altrimenti diventa geloso e mio fratello. Mando un bacio a tutti loro».