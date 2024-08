Inter-Atalanta Calvarese | Manca un giallo per Thuram Motivo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 31 agosto 2024) L’ex arbitro di Serie A Gianpaoloha fatto la moviola per Tuttosport di. Due episodi in discussione in particolare della partita di San Siro, uno riguarda. MOVIOLA – Gianpaoloanalizza il primo episodio in discussione di: «Partito tra i meno papabili a livellonazionale, Matteo Marchetti con le prestazioni ha dimostrato di potersi meritare anche lui quest’anno, come Mercenaro, quel posto. Buona prestazione del direttore di gara disotto lo sguardo del designatore Gianluca Rocchi che, dalle tribune di San Siro con l’auricolare, ha potuto ascoltare le conversazioni di Marchetti e i suoi assistenti. Sulla carta sarebbe potuta essere una sfida difficile da arbitrare, ma il dominio dell’ha fatto sì che gli episodi rilevanti siano stati pochi.