Linea Teb T2 lungo il tracciato 7 parcheggi di interscambio con oltre 500 posti auto

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Bergamo. Un fitto cronoprogramma di interventi che ha preso il via lo scorso aprile porterà alla realizzazione della nuova tramvia T2 tra Bergamo e Villa d’Almè: come spiegato all’interno del progetto definitivo della grande opera che trasformerà la mobilità da e per la Val Brembana, saranno sette idiche sorgerannoil. Come avviene già in molte fermate dellaT1 della Val Seriana, gli utenti della tramvia potranno dunque lasciare la proprianelle vicinanze di 7 delle 17 fermate: complessivamente saranno più di 500 i(513 per l’esattezza). Il più grandeo – con 154– sarà ricavato alla fermata in località Ramera, nell’area intorno al Gres, ma sarà realizzato solamente dopo la messa in funzione del tram, in programma nell’estate del 2026.