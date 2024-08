The Penguin | ecco i titoli e la durata dei primi quattro episodi della serie

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di martedì 27 agosto 2024) Oz Cobb sta per approdare sul piccolo schermo. Latv The, che vedrà Colin Farrell protagonista nel ruolo del famigerato villain, debutterà su Max il mese prossimo e già conosciamo ie ladei. Dopo il trailer e la data d’uscita, l’ultimo aggiornamento è stato riportato da Cryptic4KQual tramite un post su X. Il pilot durerà ben 67 minuti, mentre i treseguenti, circa un’ora. In una recente intervista a Empire, la creatrice del progetto, Lauren LeFranc, ha rilasciato la seguente dichiarazione: Matt Reeves ha proposto una storia alla Scarface, sull’ascesa al potere. L’ho trasformata in uno studio psicologico di quest’uomo. I mafiosi storicamente sono noti all’opinione pubblica, ma lui è solo un uomo. Un uomo molto complicato.