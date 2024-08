I vescovi bocciano l’autonomia differenziata Pericolo mortale per il Mezzogiorno Zaia si arrabbia | Non hanno capito

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) “Il Sud hache la riforma” sul“è un cavallo di Troia per creare due Italie: una prospera, l’altra abbandonata a se stessa”. Così, in un’intervista a Repubblica.it Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio, vice di Zuppi nella Cei, la Conferenza episcopale italiana ovvero l’assemblea permanente deidel paese. Alla domanda se sia questo il motivo per cui il Meridione sta firmando in massa per il referendum contro, Savino risponde: “Sì, perché ne percepisce il. Non solo avremo tante Italie quante le Regioni, ma si rischia pure un Far West tra quelle povere“. “Le poche risorse, e l’arbitrarietà con cui saranno assegnate, innescheranno gelosie e quindi conflittualità. Il fatto che non si è voluto fissare il criterio di determinazione dei Lep non lascia immaginare nulla di buono”.