Carcere Porto Azzurro detenuto appeso a venti metri altezza

(Di martedì 27 agosto 2024), Isola d’Elba, unsi è arrampicato sulle grate delle finestre ed è rimasto tutta la notte aggrappato adi. La protesta, iniziata nella casa di reclusione elbana al rientro dall’ora di aria nel pomeriggio di lunedì 26 agosto, è rientrata martedì 27 agosto mattina. Sappe: “L’uomo è stato messo in sicurezza, legato e imbracato dai vigili del fuoco che hanno anche portato all’interno delun materasso gonfiabile di emergenza per scongiurare ogni evenienza”. L’uomo chiedeva di parlare col magistrato di sorveglianza. Francesco Oliviero, segretario per la Toscana di Sappe Sindacato autonomo polizia penitenziaria: “Alle ore 14.