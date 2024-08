Ligue 1 seconda giornata | Psg a valanga sul Montpellier pari Marsiglia ok Lilla

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Milano, 26 agosto 2024 - La1 francese riparte da dove aveva lasciato: è dominios Saint Germain. Dopo i quattro gol messi a segno contro Le Havre, la squadra di Luis Enrique ne fa 6 al. Dopo due giornate quindi igini sono primi in classifica con 6 punti e 10 gol fatti e solo uno subito. A tenere il ritmo dei campioni in carica sono in tre: ilche vince 2 a 0 contro l'Angers, il Monaco vince a Lione 2 a 0 e con lo stesso risultato in Lens batte il Brest. Negli altri risultati ci sono due pareggi per Nizza e Olimpique, i primi vengono fermati dal Tolosa uno a uno, mentre l'OM fa 2-2 con il Rennes. Ripercorriamo tutte le partite delladi1 francese.