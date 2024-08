Aiuteremo noi tuo figlio Il dolore di Viareggio per la morte di Laura travolta da un’auto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024), 25 agosto 2024 – “Cheindescrivibile”, “Non dovevi lasciarci così”, “Tuoadesso potrà contare sempre su di noi”. La notizia delladiChiricuta,in motorino dache ha bucato uno stop e guidata da un automobilista di 28 anni risultato positivo all’alcol test, ha lasciato tuttasconvolta. “Non si può morire così, è inaccettabile”, scrivono in tanti sui social. foto umicini fiume camaiore al lidocome ogni mattina era uscita di casa per andare al bar ristorante Universo 24 di Lido di Camaiore dove lavorava come barista. Ma qui non è mai arrivata. La giovane, 46 anni, originaria di Galati nel nord della Romania, ma da anni residente a Torre del Lago, è statain motorino dache ha bucato lo stop all’incrocio tra via Buonarroti e via Leonardo Da Vinci. È successo intorno alle ore 06:30.