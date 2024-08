Anello smart vantaggi e limiti del nuovo oggetto del desiderio

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 24 agosto 2024) Neanche il tempo di intravederli che sono diventati l'del. E non solo dei nerd, perché gli anellipiacciono a tanti per i benefici che assicurano. Estetica, dimensioni, materiali, autonomia, funzionalità soprattutto, sono i motivi per cui il piccolo dispositivo circolare da indossare al dito si sta ritagliando uno spazio sempre maggiore nel mercato della tecnologia di consumo. Precisazione importante: gliring permettono di effettuare diverse attività, nulla di ancora clamorosamente inedito (e una killer app potrebbe accelerare di molto la diffusione) perché si tratta di funzioni già possibili conphone ewatch. Ilo dell'sta nel combinare comodità e ingombro minimo, che fanno rima con discrezione, leggerezza, oltre che precisione.