Da ragazzino ero un po’ timido e grassotello ma ero molto me stesso Questa cosa piaceva alle ragazze specie a quelle altolocate | le estati di Gigi Marzullo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) In attesa di riprendere i suoi impegni televisivi, l’estate diè all’insegna della città. “Non mi piace l’estate e nemmeno il mare. – ha affermato a Il Messaggero – Lo dico senza esagerare a me fa male l’aria di mare. Potrei andare in montagna ma anche quella non mi piace. Io amo la città. Se potessi starei un mese ad Avellino, la mia città di origine. Seduto in un bar dalla mattina fino a tarda notte a guardare il mondo, le persone che passeggiano”. Poi si va indietro con la memoria: “Da ragazzo frequentavo il mare d20. Partivano con i miei amici e andavano in costiera amafltina fino a tarda notte. Ma ci spostavamo unicamente per andare a ballare. Ero uno studente avevo 17 anni ero il piccolo. C’era un mio amico poi preside dell’Università di Salerno, Enzo Maria Marenghi che mi portava. Ero un po’ più carino degli altri.