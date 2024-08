42enne si ferma a una piazzola lo travolgono in pieno mentre esce dall’auto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 23 agosto 2024) Un uomo di 42 anni, di origini marocchine, ha tragicamente perso la vita ieri sull’A2 Autostrada del Mediterraneo, tra gli svincoli di Lamezia Terme e Pizzo, in direzione nord. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima si erata in unadi sosta per motivi ancora da chiarire.stava aprendo la portiera della sua auto, è stato travolto da un’altra vettura in transito. Il conducente dell’auto investitrice si è immediatamenteto per prestare soccorso e attualmente si trova negli uffici della Polizia stradale, dove viene interrogato per chiarire la dinamica dell’incidente. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, compreso l’arrivo dell’elisoccorso, l’uomo è deceduto a causa dei gravi traumi riportati nell’impatto. Le autorità hanno temporaneamente chiuso la carreggiata in direzione nord per permettere i soccorsi e i rilievi del caso.