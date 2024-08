Hyundai i10 motorizzazione e prestazioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Lai10 si presenta con un motore a benzina, 998 di cilindrata, 3 cilindri in linea, 12 valvole DOHC, alesaggio per corsa da 71x84mm, rapporto di compressione 11:1, distribuzione a bialbero in testa con sistema a fasatura variabile, iniezione elettronica Multipoint come sistema di alimentazione, blocco e testata cilindri in lega di alluminio e trasmissione 1.0 MPI 63 CV. Per quanto riguarda le, il top della potenza è di 46,3 kW (63 CV)/5.000 giri al minuto, 93,2Nm/3.750 di coppia massima e un picco di velocità di 143km/h, impiegando 15,6 secondi per passare da 0 a 100. Il consumo di carburante, infine, è di 5,050-5,586 litri/100km (in riferimento al ciclo medio combinato), 5,963-6,349 (in low), 4,659-5,089 (in medium), 4,400-4,814 (in high) e 5,496-6,258 (in extra-high).