No sullo yacht affondato in Sicilia non c’erano agenti dei servizi segreti inglesi

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il 20 agosto 2024 è stato pubblicato su TikTok un video in cui si vede un veliero di lusso con, in sovraimpressione, le foto dell’imprenditore inglese Mike Lynch e di Jonathan Bloomer, presidente della banca d’affari statunitense Morgan Stanley International. Secondo il commento che accompagna la foto,innon erano presenti «allegri turisti, madeicome Mike Lynch», che stavano organizzando un’operazione «per destabilizzare la Turchia di Erdo?an». Il post sottolinea quindi un parallelismo tra questo incidente e quello avvenuto il 29 maggio 2023 sul lago Maggiore, in cui erano morti duedell’intelligence italiana, uno israeliano e la moglie dell’armatore navale.