Eroico Salvataggio a Aqualand | Una Mamma Ringrazia il Bagnino per il Coraggio

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Chieti - Riceviamo e pubblichiamo la toccante testimonianza di una madre che esprime la sua profonda gratitudine per l'di suo figlio avvenuto l'8 agosto scorso al parco acquaticodi Vasto. Lo scorso 8 agosto, presso la struttura ricreativa di Vasto, un bambino è stato tratto in salvo grazie ale alla prontezza di uno dei bagnini in servizio. In una lettera accorata, la madre del bambino ha voluto condividere il racconto di quanto accaduto ere pubblicamente il giovane eroe. "Ho aspettato qualche giorno prima di scrivere, sperando che qualcuno desse rilievo a un episodio così importante. Quel giorno, ho assistito personalmente a un atto di straordinarioche ha trasformato una giornata di divertimento in un'impresa di altruismo.