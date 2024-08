Uomo accoltellato a Formello | fermato un sospettato

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 agosto 2024) Grave unferito con un coltello ail presunto aggressore. Nel pomeriggi, a, comune in provincia di Roma, unè statoin piazza San Lorenzo intorno alle 14:30. L’aggressione ha provocato gravi ferite alla gamba e al braccio della vittima, che è stata immediatamente soccorsa da un’ambulanza e trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea di Roma, dove si trova in condizioni critiche. Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Roma Cassia, che hanno prontamenteundi essere l’aggressore. Si tratterebbe di un inquilino che risiede in un appartamento di proprietà del ferito. Durante l’operazione, è stato anche sequestrato un coltello, presumibilmente l’arma utilizzata nell’attacco. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le circostanze che hanno portato all’aggressione.