’Tisio’ è morto a 65 anni | Caro amico

(Di lunedì 19 agosto 2024) Addio a Tiziano Costi, per gli amici "Tisio". Aveva 65e da un po’ di tempo era malato, ma lui ha combattuto con forza e tenacia fino all’ultimo. Faceva l’artigiano elettricista, era conosciuto non solo a Bibbiano ma anche in altri paesi della Val d’Enza. "Tisio" era ben voluto da tutti, non solo sotto l’aspetto lavorativo, ma anche umano. Sempre pronto ad aiutare, pure di recente, anche se era andato in pensione, era sempre disponibile, se c’era una emergenza lui correva, fino all’ultimo, anche se non stava bene, lui c’era. Tutti lo ricordano come una persona gioviale e buona. Mancherà a tutti.