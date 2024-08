Nei sotterranei della Luna

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 18 agosto 2024) Sullaè stato individuato l’ingresso di una grande cavità (90 km quadrati). La scoperta, fatta dai ricercatori dell’università di Trento, può aprire importanti prospettive per costruire una base spaziale finalmente al riparo da meteoriti e radiazioni pericolose. C'è una casa per l’uomo sulla. Si potrebbe riassumere così l’importante scoperta di un gruppo di ricercatori, sotto la guida dell’Università di Trento, dell’esistenza di gallerie nella superficiere in grado di fungere da base permanente per future missioni. Si tratta di affascinanti strutture geologiche sotterranee note come «tubi di lava» che si sono formate grazie all’antica attività vulcanica del nostro satellite. Quando il vulcanismoera intenso, la lava fluida fuoriusciva in superficie, scorreva su di essa e si solidificava formando una crosta.