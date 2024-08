Motori spenti climatizzatori accesi | la rivoluzione dell’ammoniaca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 agosto 2024) Bovisio Masciago (Monza e Brianza) – L’aria condizionata del camper o del camion accesa, il motore spento. Per consumare meno energia, senza emissioni nocive all’ambiente. Con notevoli vantaggi, dunque, quando il caldo aumenta e la climatizzazione dei veicoli viene utilizzata per molte ore al giorno, sfruttando l’ammoniaca. Questa l’innovazione a cui ha lavorato la start-up MT4 Innovation Srl con sede operativa a Bovisio Masciago, con un progetto che vuole cambiare la climatizzazione di camion, camper, veicoli speciali, finanziato dal bando Brevetti+ del Mise, il Ministero dello sviluppo economico. L’obiettivo? Avere veicoli climatizzati anche in parcheggio risolvendo i problemi di autonomia, eliminando la necessità di accendere il motore del mezzo o attivare rumorosi e inquinanti generatori come avviene oggi.