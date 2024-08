Al parco Manara di Bibbiano i protagonisti sono i ’ma noi no’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) Volge al termine il Festival d’Enza, alLadi, organizzato dalle sezioni di zona del Pd con stand gastronomici, servizio bar, animazioni per bambini e famiglie, oltre a spettacoli vari. Stasera si conclude la manifestazione con nuove attività alla ludoteca, dalle 21, con laboratori creativi e con la classica baby e disco dance. All’area del ballo liscio alle 21 è attesa l’orchestra di Renato Tabarroni, con brani da ascoltare e da ballare. All’area pianobar dalle 23,30 la compagnia musicale è assicurata dal dj set "Music and drink". E sul palco dell’Arena Ciokapiat dalle 21,30 è atteso il concerto dei Ma Noi No, tribute band che propone i successi dei Nomadi, con ospite Francesco Gualerzi. Un concerto che vuole anche lanciare un messaggio di pace, "contro i fucili, carri armati, bombe, aspettando che l’uomo impari a vivere senza ammazzare".