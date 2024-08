Tragedia nel giorno di Ferragosto | malore in strada muore anziano Tra le ipotesi il colpo di calore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024) Ferrara, 17 agosto 2024 – Alcuni passanti lo hanno visto accasciarsi a terra all’improvviso, portandosi le mani al capo. Vista anche l’età avanzata, hanno subito capito che si trattava di qualcosa di grave. La chiamata ai soccorsi è stata tempestiva, ma gli sforzi dei sanitari del 118 non sono bastati a salvargli la vita. Lasi è consumata nel pomeriggio deldiin via Valle Fattibello, zona Villa Fulvia. L’- 80 anni - è stato stroncato da unimprovviso mentre camminava per. A quanto si apprende, l’uomo soffriva di problematiche cardiache e non si esclude che il caldo torrido di questi giorni (nonostante giovedì le temperature fossero meno estreme rispetto ai giorni precedenti) possa avere avuto un ruolo nel malessere che lo ha ucciso. I fatti. Il tutto si è consumato nel giro di pochi istanti, intorno alle 18 deldi giovedì.