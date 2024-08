Tony Cairoli torna a correre nel Mondiale Motocross | battesimo con la nuova Ducati

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 17 agosto 2024) Antonioa gareggiare nelMXGP. A distanza di tre anni dalla sua ultima gara nel massimo campionato, il fuoriclasse siciliano ha deciso di rimettersi in gioco e nel corso di questo fine settimana sarà impegnato nel GP d’Olanda, che avrà luogo sul circuito sabbioso di Arnhem. Il sette volte Campione del Mondo della categoria regina terrà alaDesmo450 MX. La scuderia di Borgo Panigale, che sta dominando in MotoGP, vuole essere protagonista anche in questa universo motociclistico e intende fare tutti i test del caso per poi entrare in pompa magna nel2025.ha guidato in precedenza Honda (2002-2003), Yamaha (2004-2009, vincendo due Mondiali MX2 e unMX1) e KTM (2010-2021, vincendo sei titoli iridati nella classe regina e undelle Nazioni).