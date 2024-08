Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte – Palladino è stato chiaro | adesso serve rinforzare la difesa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Firenze, 18 agosto 2024 – Il pareggio di Parma lascia lanel limbo dell’incompiuta, ma l’impressione è che aservano tempo e qualche rinforzo per poter fare una bella stagione. Lo ha ammesso lo stesso tecnico gigliato a fine partita: “Siamo ancora in costruzione, ci manca ancora qualcosa ine la società lo sa. Ma sta lavorando bene e sono sicuro che al termine del mercato avrò la rosa pronta”. Messaggio lanciato forte e, anche se probabilmente non ce n’era bisogno. Lunedì pomeriggio è in programma un summit di mercato tra i dirigenti e lo stesso, al quale dovrebbe partecipare in videoconferenza anche Rocco Commisso. La partita del Tardini ha messo in mostra le lacune in, dove l’ex tecnico del Monza non ha esitato a lanciare il 2005 Comuzzo.