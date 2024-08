Sharon si apre la pista Scientology | dove portano le indagini

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 16 agosto 2024) Tra i motivi che hanno spinto gli inquirenti che indagano sull'omicidio diVerzeni, a Terno d'Isola, a interrogare di nuovo il fidanzato e suo padre, come persone informati sui fatti, ci sarebbe anche unainvestigativa che porta l'interesse della barista 33enne per la chiesta di. Nonostante a marzo avesse concluso il corso prematrimoniale con il suo fidanzato nella parrocchia di Terno, da qualche mesesi era avvicinata al movimento religioso fondato negli Stati Uniti e - riporta il Giorno - andava a Gorle agli incontri di, e recentemente aveva coinvolto anche il compagno. Gli inquirenti sarebbero al lavoro per capire se in queste nuove frequentazioni ci siano elementi utili per leper il delitto della giovane donna, accoltellata per strada nella notte tra il 29 e il 30 luglio nel paese della Bergamasca.