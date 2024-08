La Cina combatte la siccità con i droni militari | è il cloud seeding la controversa tecnica per far piovere usata anche da Usa ed Emirati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 agosto 2024) Era l’estate del 1946 quando il chimico e meteorologo americano Vincent Joseph Schaefer scoprì il principio del, la semina delle nuvole. Un’intuizione casuale, nata in uno dei laboratori della General Electric, l’azienda per la quale lavorava da oltre vent’anni. Aveva iniziato come macchinista quando era poco più che adolescente. Poi, grazie all’aiuto del premio Nobel per la chimica Irving Langmuir, era diventato ricercatore, senza neaver completato il liceo. Fu lui, durante uno dei suoi esperimenti, a scoprire che, aggiungendo sostanze chimiche alle nuvole, era possibile incidere sui processi meteorologici e facilitare le precipitazioni. Schaefer cercò di ottenere delle conferme di quanto osservato in laboratorio: nel novembre del 1946, le nubi sopra il monte Greylock, in Massachusetts, vennero stimolate con successo.