Wta 1000 Cincinnati 2024 | sconfitta per Cocciaretto Sabalenka passa e sfida Svitolina

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 15 agosto 2024)in due set per Elisabettaal secondo turno del Wtadi. A prevalere è stata una non brillante Aryna, anche lei in ripresa dopo un periodo pieno di problemi fisici, per 6-3 6-4, contro unache non ha mai smesso di lottare nonostante i problemi alle cosce e un medical timeout. La bielorussa numero 3 al mondo sfiderànel prossimo turno. Nel primo setconcede qualcosa di più di un punto ae l’azzurra ci prova, mettendo in difficoltà la numero 3 del seeding. Al servizio la marchigiana è quasi impeccabile e resiste al ritmo serrante della bielorussa fino al 2-2. Successivamentetiene il proprio servizio e poi strappa quello decisivo a, alla quale non riesce la seconda rimonta in fila.