Traversata in acquabike dalla Corsica a Latina | Nardecchia è pronto il mare no Impresa rinviata

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Il ciclista pontino Cristianha dovuto posticipare nuovamente la sua sfida inda Bastia a, a causa delle condizioni meteo avverse che rendono iltroppo pericoloso. L’, inizialmente prevista per questo mese, sarà ora tentata in un arco temporale compreso tra il 25 agosto e il 5 settembre. Le onde alte fino a un metro e il vento forte hanno costretto l’organizzazione a prendere questa decisione per garantire la sicurezza. Un’straordinaria tra laL’di, un ex ciclista professionista di Sezze, consiste nel percorrere 250 miglia marine (463 km) in quattro giorni, utilizzando una bici ad acqua progettata dall’azienda spagnola Red Shark. Lapartirà da Bastia, in, per concludersi a Capo Portiere, nelle acque pontine di, nei pressi del Fogliano Hotel New Life.