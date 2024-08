Cerca di vendere un dipinto di Leonardo Da Vinci per 13 milioni di euro | È un pezzo unico Ma era falso | arrestato 40enne

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 agosto 2024) Volevaundida, presumibilmente, un ritratto del comandante militare Gian Giacomo Trivulzio. Ma era un, quindi, il ‘contrabbandiere’ è stato. È successo a un cittadino spagnolo di 40 anni che aveva ingannato un acquirente milanese. Secondo quanto riferisce The Guardian, gli agenti della dogana francese a Modane avevano confiscato l’opera contraffatta due anni fa, grazie a una licenza di esportazione scaduta. Il permesso di esportazione, che non garantisce sull’autenticità dell’opera, attestava il valore dela 1,3di. Ma il fatto che l’attestato non fosse più valido hanno indotto gli agenti a eseguire degli accertamenti. Dopo aver ricevuto la segnalazione nel 2022, la polizia spagnola ha recuperato ile lo ha inviato al Museo del Prado di Madrid per le analisi.