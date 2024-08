Trovato dopo 13 anni Bambino scomparso nel 2011 la svolta e l’abbraccio con la mamma

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 11 agosto 2024) Un caso di scomparsa che ha commosso il mondo ha finalmenteuna conclusione felice. Dorian Streit Dorrejo, un ragazzo rapito dal padre nel marzo, è stato ri13la sua scomparsa. La madre, Maria Virginia, ha condiviso la notizia sulla pagina Facebook dedicata alla ricerca del figlio, portando speranza e gioia a tutti coloro che hanno seguito la loro tragica vicenda. Nel, Dorian, allora di soli 7, era stato sottratto al suo ambiente familiare dal padre, che aveva utilizzato documenti falsificati per portarlo via da Santo Domingo. Da quel momento, la madre non aveva mai smesso di cercarlo, nonostante le difficoltà e la disperazione. La sua determinazione ha finalmente dato i suoi frutti, come confermato da una serie di aggiornamenti recenti.