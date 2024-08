Parigi 2024 Tamberi in ospedale Mei | Vuole gareggiare ma bisogna vedere situazione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Ore frenetiche intorno a Gianmarco, che è stato nuovamente vittima di una colica renale a meno di 24 ore dalla finale del salto in alto alle Olimpiadi di. A incrementare l’ansia e la curiosità degli appassionati è stata una storia Instagram della moglie di “Gimbo”, Chiara Bontempi, che mostra l’oro di Tokyo 2020 incon una flebo al braccio. Sul tema è intervenuto anche il presidente della Fidal, Stefano Mei: “Vediamo come si evolve la, sta facendo una visita, vedremo la valutazione e poi decideranno – spiega – Luimachiaramente che non ci sia niente di problematico, che non ci sia nessun rischio”.in. Mei: “, ma” SportFace.