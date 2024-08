Lautaro Martinez ritrova la forma a Milano Si attende solo l’annuncio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 agosto 2024) L’Inter giocherà a Londra senza. Ma questo si sapeva già: l’attaccante argentino è rientrato aperre la miglior condizione in vista della prima partita ufficiale contro il Genoa., come ben noto durante la giornata di oggi, non è salito sul volo che ha portato l’Inter a Londra in vista dell’ultima amichevole pre-stagionale contro il Chelsea. L’attaccante nerazzurro ha deciso di restare aperre ladopo due settimane di stacco passate con la famiglia in vacanza al termine della vittoria in Copa America. L’argentino adesso dovràre lain vista del 17 agosto, data cerchiata in rosso a Marassi nell’esordio stagionale contro il Genoa. L’Inter nel frattempo è partita alla volta della Gran Bretagna con qualche sicurezza in più, in attesa di riabbracciare lamigliore del capitano.