Brasile-USA oggi in tv finale calcio femminile Olimpiadi 2024 | programma canale streaming formazioni

(Di sabato 10 agosto 2024), sabato 10 agosto, ultimo atto del torneo olimpico di. Al Parco dei Principi di Parigi, una sfida particolarmente attesa tra due squadre che da sempre caratterizzano il panorama internazionale. Sarannoe Stati Uniti a confrontarsi per la conquista della medaglia d’oro, con la perdente che si prenderà l’argento, dopo che ieri la Germania ha piegato la Spagna nel match che metteva in palio il bronzo. Le sudamericane vanno a caccia della prima affermazione totale a Cinque Cerchi. Una sorta di maledizione che le verdeoro vorranno spezzare, nella consapevolezza di trovarsi al cospetto della formazione più forte del mondo per tradizione e vittorie in ambito. Le americane, infatti, aspirano al quinto successo olimpico da quando questa disciplina fa parte delolimpico.