Calciomercato Milan si riapre la pista Hermoso Ma attenzione all’Inter…

(Di venerdì 9 agosto 2024), sila: gli agenti del giocatore sono a MIilano ma occhio anche all’Inter. La situazione Gli agenti del centrale ex Atletico Madrid Mariosono arrivati ao per trattare con Inter e. Si, quindi, lache porta al difensore spagnolo che si è svincolato dai Colchoneros. Per la dirigenza del club di via Aldo Rossi,ha sempre rappresentato una grande occasione, visto che arriverebbe in rossonero a parametro zero. Bisogna, però, fare grandeall’Inter, che potrebbe replicare quanto fatto la scorsa estate con Thuram, andando a soffiare il giocatore al. Il Diavolo, però, può contare sull’agente dello spagnolo, Giuseppe Bozzo – lo stesso del nuovo attaccante rossonero Alvaro Morata – che ha un grande rapporto con il club di via Aldo Rossi.