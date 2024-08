Il pasticcio delle valvole clapet | Ne mancano ancora molte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Un ruolo molto importante nell’alluvione del maggio 2023 in tutte le zone prossime al fiume Savio l’hanno avuto le fogne: le testimonianze di tantissimi alluvionati hanno evidenziato che l’alluvione è iniziata dal basso, cioè l’acqua ha cominciato a uscire dai chiusini che avrebbero dovuto scaricare le acque bianche, cioè quelle meteoriche, ma anche quelle nere, cioè dei pozzetti che raccolgono le acque utilizzate nelle abitazioni, comprese quelle dei servizi igienici. Questo è accaduto prima che il fiume esondasse perché molti scarichi non erano provvisti didi non ritorno, conosciute come ‘’. Si tratta di dispositivi semplici, che possono essere azionati in automatico o manualmente: lasciano passare i liquidi che dalle abitazioni o dalle strade vanno verso il fiume, ma si chiudono se il livello del fiume supera quello degli scarichi, impedendo il riflusso.