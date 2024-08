Cos’è il turismo rigenerativo | 8 destinazioni ed esempi turistici poco esplorati

Leggi tutta la notizia su robadadonne

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Oggi più che mai è di vitale importanza provare a lasciare meno tracce negative sulla Terra, da parte di tutti noi che la abitiamo. Il, per quanto parte integrante delle nostre vite e dell’economia dei Paesi del mondo, molto spesso causa un impatto sulle località visitate. Non tutti i turisti e non tutte le tipologie disono rispettosi dell’ambiente, delle comunità locali e delle tradizioni del luogo. Ilè una scelta per conoscere, rispettare e migliorare i posti visitati, lasciando la meta turistica migliorata alla partenza rispetto all’arrivo.ilè l’espressione con cui si definisce non tanto un tipo di, quanto più la mentalità con cui il viaggiatore affronta la sua vacanza.