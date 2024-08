Chiara Ferragni il retroscena sul compagno | Si sono conosciuti mentre lui era con la moglie

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 7 agosto 2024), ilsulSilvio: la rivelazione Il settimanale Chi ha scavato nella storia trae ilSilvio Campora, che dopo la conoscenza avviata all’inizio di giugno hanno mandato avanti la conoscenza, pubblicando le prime immagini della nuova coppia. Il magazine ha svelato cosa è accaduto tra lae l’imprenditore, con i primi passi mossi dalla nuova coppia intorno a giugno in Versilia: “e Silvio discutevano di lavoro, si scambiavano sorrisi,a pochi passi da lui c’era laGiulia con i figli”. Poi, laha “presentato” – si da per dire – Campara agli amici di sempre, a Capri esattamente, ma mostrando una foto sul telefonino. Tutto avrebbe avuto inizio da qui, quindi,lasi trovava con colui che chiama simbolicamente come “suo marito”.