Si decide il futuro di Riceci Oggi c’è la Conferenza dei servizi

(Di martedì 6 agosto 2024) È il giorno del giudizio per la discarica di. Questa mattina, alle ore 10, è in programma ladeirelativa al provvedimento autorizzatorio del progetto, durante la quale siranno le sorti dell’impianto. Un appuntamento atteso da tempo, visto che nel gennaio scorso, tra tante polemiche, era stata data per la seconda volta ad Aurora srl (società che si occupa della realizzazione, il cui 40% è in mano a Marche Multi) una proroga di 180 giorni per fornire nuova documentazione in merito al progetto. Alla, convocata dalla Provincia di Pesaro e Urbino (che ha espresso parere contrario alla realizzazione, così come il Comune di Petriano e la Regione Marche), parteciperanno circa una ventina di soggetti interessati.