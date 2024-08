LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Larissa Iapichino in finale nel lungo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.20: Nell’ultima serie di ripescaggio vince il turco Akcam con 48?72, secondo il tedesco Abuaku con 48?87 12.17: Queste le qualificate per ladel salto indonne: Davis-Woodhall,, Mihambo, Brume, Usoro, Moore, Ochonogor, Nichols, Rotaru-Kottmann, Smith, Koala, Kpatcha 12.14: Al via la terza serie di ripescaggio dei 400 ostacoli: 3 1217 BONVIN Julien SUI 10 JAN 1999 48.59 48.59 47 4 949 TOYODA Ken JPN 15 OCT 2002 47.99 47.99 23 5 1262 AKCAM Berke TUR 10 APR 2002 48.14 48.14 18 6 731 ABUAKU Joshua GER 7 JUL 1996 48.12 48.90 11 7 560 NUNEZ Yeral DOM 9 JAN 2003 48.58 48.58 33 8 498 XIE Zhiyu CHN 24 MAR 2000 48.78 48.83 30 12.09: Lo svedese Bengstrom vince la seconda serie con 48?63, precedendo il costaricense Drummond con 48?78 12.