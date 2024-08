Autodromo di Monza | la pista è pronta il rinnovo del contratto F1 in bilico Scatta l’Sos al governo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto 2024 – “I lavori sono finiti, il nuovo asfalto è uno dei migliori al mondo, ora l’è pronto a fare il tutto esaurito. Per il Gran premio dell’1 settembre ci aspettiamo di superare i 300mila spettatori”. Dopo un giro diall’di, il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, mette la bandierina sul traguardo: “Sette mesi fa avevano detto che il cantiere non sarebbe arrivato in tempo per il Gp. E invece”. E invece mancano solo gli ultimi ritocchi. Dettagli. Il circuito ha già avuto la “benedizione“ degli ispettori della Federazione internazionale. Anche il nuovo sottopasso scavato all’ingresso di Vedano e gli altri tre vecchi tunnel allargati per creare due percorsi distinti per tifosi e piedi e mezzi, hanno passato il collaudo. Fra tre settimane asarà tempo di Formula 1.