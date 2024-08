Meteo i temporali spezzano il caldo | le regioni colpite

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 4 agosto 2024) La presenza dell'alta pressione fra il vicino Atlantico e l'Europa meridionale mantiene ilafoso in gran parte dell'Italia, anche se meno intenso rispetto ai giorni scorsi. Il Centroitaliano segnala, però, per oggi anche una residua instabilità. Al mattino bel tempo su gran parte del Paese, salvo qualche nube di passaggio sul Triveneto, bassa Calabria e Piemonte occidentale con occasionali acquazzoni su quest'ultimo. Nel pomeriggioin formazione lungo l'Appennino con fenomeni in parziale estensione al Foggiano, zone interne di Campania, Lazio e a ridosso dei settori costieri dell'Abruzzo. Acquazzoni esono attesi anche sulle Alpi orientali e localmente sui rilievi della Sicilia. In serata si prevede un generale miglioramento, salvo residui nel Triveneto.