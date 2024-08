Il mio fatturato è calato del 50%

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) "Sto valutando di spostarmi dal centro storico e, le dirò, anche di ridurre la struttura e il personale". Il punto di vista di Luca Pirruccio, titolare della catena di pizzerrie Pirru, è in linea con quelli di tanti altri esercenti dell’esagono. Oltre che in via Guido da Castello e in via Mazzini, di recente è entrata sotto il nome di Pirru anche la nota pizzeria Mister Pizza di viale Montegrappa; tre punti vendita a cui se ne aggiungono altri quattro, tra Reggio città, Montecavolo e Scandiano. La sofferenza maggiore però arriva proprio dal centro: "Ormai la vedo come una causa persa – prosegue Pirruccio – a partire dalla Ztl (di via Emilia Santo Stefano e Corso Garibaldi, ndr) che mi ha ridotto ildel 50%".