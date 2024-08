Venezuelaancora proteste contro Maduro

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 3 agosto 2024) 7.56 Si attendonoanche oggi in Venezuelala vittoria dialle presidenziali, ratificata dall'autorità elettorale del Paese. Un risultato contestato, che l'opposizione denuncia come frutto di brogli elettorali Ieri la leader dell'opposizione, Machado, ha convocato manifestazioni per affermare la vittoria del suo candidato, Gonzàles. Nelledei giorni scorsi si contano 11 morti. Dopo gli Usa, molti i Paesi che ritengono Gonzàles nuovo presidente.L'ultimo ad aggiungersi alla lista è Panama.