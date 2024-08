Spero di poter regalare tante soddisfazioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Pronto a dare una mano dentro e fuori dal campo, il neo capitano Petko Hristov che parla, ieri, ultimo giorno del ritiro dello Spezia in Valgardena (gli allenamenti poi riprendono a Follo lunedì). "Mister D’Angelo mi chiede di dare una mano ai ‘braccetti’ di difesa e di coprire loro le spalle quando vanno in attacco – dichiara il difensore bulgaro –, ma è una cosa che mi piace, che mi tiene sempre in allerta". Cambia il portiere e serve aggiustare gli automatismi. "La comunicazione nel reparto arretrato è fondamentale. Fin dal suo arrivo abbiamo cercato di lavorare anche su questo aspetto. Sarr saprà darci una grande mano con le sue qualità e la sua personalità". L’importanza del pubblico allo stadio. "diai nostri tifosi, che ci seguono sempre con trasporto.