Portare in vacanza il comfort di casa? Non solo è possibile ma la tecnologia ci aiuta con gadget hi-tech compatti che non occuperanno troppo spazio in valigia

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 2 agosto 2024) C’è chi è già ine chi sta per partire, ma anche chi si sta organizzando all’ultimo minuto. E, nonostante l’euforia per l’imminente e tanto desideato viaggio, c’è un’incombenza che non possiamo proprio evitare: la. Che sia per un long weekend o per periodi più lunghi, come spesso accade in estate quando la media si aggira sui 7-10 giorni dialmeno, bisogna cercare di ottimizzari gli spazi etutto il necessario, limitando il superfluo. Ciò per evitare di dover portarsi dietro bagagliingombranti, pesanti e, certamente, scomodi.