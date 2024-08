Forte scossa di terremoto in Calabria Il sisma avvertito anche in Puglia Campania e Sicilia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 2 agosto 2024) Unadiha colpito nella serata di ieri la. Il, come riporta l’Ingv, è stato di magnitudo 4.9 ed è stato registrato alle 21.43 nell’area di Pietrapaola, un comune in provincia di Cosenza non distante dalla costa ionica, ad una profondità di 21 km. Il, accompagnato da uno sciame sismico, è stato chiaramentenel resto della Regione, in, ine in. Successivamente alla prima si sono verificate altre tre scosse, sempre nel cosentino, tra Pietrapaola e Bocchigliero, con una magnitudo compresa tra 2.3 e 3.1. Allo stato attuale non si registrano danni o feriti. In serata i vigili del fuoco hanno comunicato di non aver ricevuto richieste di soccorso. Secondo i dati del Dipartimento di Fisica dell’Università dellasi tratta del“più intenso” degli ultimi 12 anni in