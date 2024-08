La gioia di Giovanni De Gennaro | E’ un sogno che diventa realtà! Il riscatto dopo le Olimpiadi di Tokyo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) Un oro voluto, atteso, sospirato e alla fine arrivato.De, da Roncadelle (Brescia), è il nuovo campione olimpico del k1 canoa slalom maschile alledi Parigi 2024. Intervistatoun’emozionante premiazione, e con l’oro al collo, l’azzurro – ai microfoni di Rai Sport ha dichiarato: “Mi sono già innamorato di questa medaglia: è bellissima! L’ho sognata tanto, anche se ha un certo punto del percorso pensavo mi stesse sfuggendo dalle mani, ma poi sono riuscito a chiudere forte. E’ andata bene”. “E’ un– prosegue il lombardo – che. Sapevo che avrei potuto giocarmela, in una stagione dove sono sempre stato abbastanza veloce. Ho cercato di non mettermi troppa pressione: non volevo partire fra gli ultimi in finale, alla fine è stata una tattica che ha funzionato”.